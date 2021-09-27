В Ростове от коронавируса скончалась экс-министр здравоохранения

В Ростове от коронавируса скончалась бывший министр здравоохранения

В донской столице скончалась бывший министр здравоохранения Тамара Кондратенко. О ее уходе из жизни сообщила в своем аккаунте в соцсети Инстаграм возглавлявшая до 2020 года региональный Минздрав Татьяна Быковская.

Женщина скончалась от коронавируса через десять дней после ее 81-го дня рождения. Экс-министр здравоохранения региона провела свои последние дни в госпитале РОКБ, а причиной гибели медики назвали осложнения, которые она получила в результате перенесенного COVID-19.

Тамара Кондратенко заняла должность первого министра здравоохранения Ростовской области еще в 1996 году. На эту должность ее лично пригласил действующий на тот момент губернатор Владимир Чуб. Одним из самых важных принятых ею решений был запрет на работу предприятий, не отвечающих условиям безопасности здоровья населения.

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