Глава СК взял на контроль ситуацию с отравлением детей в бассейне Таганрога

Сейчас юные таганрожцы находятся в удовлетворительном состоянии Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ситуации с отравлением шести детей в Ростовской области. Глава федерального ведомства потребовал от донских следователей полного отчета по этому делу.

Речь идет о ЧП, которое произошло в приморском городе 26 сентября. После плавания в бассейне детям резко стало плохо, и их доставили в больницу. Выяснилось, что ребята могли пострадать из-за паров хлора. Сейчас юные таганрожцы находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и родственников детей. Специалисты отобрали пробы воды, ее проверят на санитарно-химические и микробиологические показатели.

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Сейчас по факту произошедшего ведется доследственная проверка (подробности)