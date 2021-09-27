Роспотребнадзор: в аквапарке Таганрога количество хлора было превышено в 1,6 раза

Сейчас пробы проверяют на санитарно-химические и микробиологические показатели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в таганрогском бассейне, где отравились шестеро детей, количество хлора превышало норму в 1,6 раза. Информацию об этом опубликовали на сайте управления Роспотребнадзора.

- В Таганроге после посещения местного аквапарка у детей появились рвота, головокружение, слезотечение и тошнота. После санитарного расследования выяснилось, что в двух из трех проб воздуха над зеркалом воды допустимый уровень хлора был превышен в 1,6 раза, - говорится на сайте ведомства.

Сейчас специалисты еще проверяют пробы на санитарно-химические и микробиологические показатели. Работу зоны водного отдыха планируют приостановить.

Ранее проверку также начали следователи. Этим делом уже заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, руководитель федерального ведомства потребовал предоставить ему полный отчет по происшествию.

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