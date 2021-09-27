На двух улицах Таганрога до вечера ограничили подачу воды

Небольшой напор в кранах в течение дня должны заметить жители Котлостроительной и Ремесленной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 27 сентября, в дома на двух улицах Таганрога вода будет поступать с пониженным давлением. Ресурс планируют подавать с перебоями до 17 часов, предупреждает пресс-служба «Водоканала».

Небольшой напор в кранах в течение дня должны заметить жители Котлостроительной и Ремесленной. Такое ограничение введут из-за плановых работ.

Кроме того, жителям приморского города напоминают: под пониженным давлением воду собираются плодавать во всем городе с 8 часов 28 сентября до 24 часов 29 сентября. Причина - авария на Донском техническом водоводе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге из-за коммунальной аварии ограничат подачу холодной воды

Перебои с подачей ресурса должны произойти с 8 часов 28 сентября до 24 часов 29 сентября (подробности)