В Таганроге после отравления детей парами хлора завели уголовное дело

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уголовное дело возбудили после отравления шести детей в аквапарке Таганрога. Разбирательство сейчас ведут по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Ростовской области.

По данным ведомства, несчастный случай произошел вчера, 26 сентября. Водные развлечения закончились для ребят серьезным ухудшением самочувствия. Уже в больнице медики отметили признаки отравления парами хлора. Четверых юных пациентов по итогам осмотра отпустили домой. Еще двоих детей госпитализировали в педиатрическое отделение.

- Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия. Отобрали пробы воздуха и воды, взяли смывы. Также изъяли документы, относящиеся к работе культурно-оздоровительного комплекса. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в Следкоме.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что количество хлора в воздухе над водой бассейна было превышено в 1,6 раза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава СК взял на контроль ситуацию с отравлением детей в бассейне Таганрога

Речь идет о ЧП, которое произошло в приморском городе 26 сентября (подробности)