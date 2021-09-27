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Общество27 сентября 2021 12:11

Хватит ли всем работы на Юге России

На эту тему выступили гости «Деловой пятницы» в онлайн-формате
Артем ВЛАДИМИРОВАртем ВЛАДИМИРОВ
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«Комсомольская правда» 24 сентября в онлайн-формате провела «Деловую пятницу» и обсудила с гостями, как изменились настроения на рынке труда. Есть мнение, что наблюдается дефицит рабочих мест. Но все больше россиян приезжает и остается на Юге России. Хватает ли работы в ЮФО - обсудили с заместителем генерального директора АО «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева Мариной Ирхиной и другими экспертами.

- Мы на постоянной основе проводим мониторинг изменений на рынке в части условий и оплаты труда. Пересматриваем действующую мотивацию работников. Улучшаем бытовые условия на производстве. Карантинные меры не помешали компании работать стабильно — мы сохранили уровень заработных плат, не сокращали персонал — что, к сожалению, происходило на многих предприятиях. Таким образом, компания сумела подстроиться под ограничительные меры и организовать рабочий процесс без потерь. А также у нас есть оплачиваемая стажировка перед оформлением, на которой можно проверить профессиональные навыки и способности кандидата. И сам кандидат активно на практике знакомится со спецификой работы.

Узнать об итогах «Деловой пятницы» можно в газете «Комсомольская правда», на сайте rostov.kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда» 89,8 FM уже скоро.