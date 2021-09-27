Синоптики: тепло в Ростовскую область вернется в начале октября

В Ростове понедельник успел порадовать жителей и гостей города солнечной погодой Фото: Олег ЗОЛОТО

В последние дни сентября - с 27 по 30 число - в Ростовской области будет относительно прохладно. В некоторых территориях возможны осадки. Об этом сообщают синоптики на сайте Гидрометцентра.

Так, например, в Ростове понедельник, 27 сентября, успел порадовать жителей и гостей города ясной и солнечной погодой. В течение дня обещают до +17 градусов. Однако после этого столбики термометров будут постепенно понижаться, и уже в четверг, 30 числа, ожидается +14 градусов.

Кроме того, уже с завтрашнего дня, с 28 сентября, ветер сменится на северо-восточный, до 5-6 м/с. По ночам в донской столице будет от +5 до +9 градусов.

Примерно такая же погода будет и по региону, с отличием в пару-тройку градусов в зависимости от территории. Однако расстраиваться из-за холодов жителям Дона пока рано - на пороге погожий октябрь.

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