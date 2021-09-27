Еще 485 случаев коронавируса подтвердили в Ростовской области 27 сентября

В лабораториях за сутки провели 12924 теста Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области выявили еще 485 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3265. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 53 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 182. На втором месте находится Волгодонск, там 10 заболевших, в Азове, Батайске, Новочеркасске, Таганроге, Азовском, Аксайском, Красносулинском и Семикаракорском районах - по 9.

По 8 случаев в Шахтах, Багаевском, Мясниковском и Сальском районах, по 7 - в Новошахтинске, Волгодонском, Егорлыкском, Неклиновском и Цимлянском районах. По 2 положительных теста за сутки подтвердили в Белокалитвинском, Заветинском, Кашарском, Куйбышевском, Ремонтненском и Родионово-Несветайском районах.

Среди новых заболевших 33,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,6% - от 46 до 65 лет, 13% - от 66 до 79 лет, 4,9% - старше 80 лет, 21,9% - дети.

Лечение в стационарах получают 3986 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 51 человек, на неинвазивной ИВЛ - 346.

Зарегистрировали еще 25 умерших с COVID-19. Это 13 женщин 23, 59, 60, 61, 63, 67, 68, 70, 73, 79, 80, 90 лет и 12 мужчин 41, 51, 59, 63, 65, 67, 70, 72, 84 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6722 человека. Выздоровели за этот период 118879 человек, за сутки - 357 человек.

В лабораториях за сутки провели 12924 теста. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 304,86.

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