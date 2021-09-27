В Ростовской области за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

В стационарах сейчас находятся 3986 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки умерли еще 25 пациентов с коронавирусом. Информация об этом сегодня, 27 сентября, появилась на сайте донского правительства.

- Скончались 13 женщин 23, 59, 60, 61, 63, 67, 68, 70, 73, 79, 80, 90 лет и 12 мужчин 41, 51, 59, 63, 65, 67, 70, 72, 84 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 6722 человека. В стационарах сейчас находятся 3986 человек. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 51 человек, на неинвазивной ИВЛ - 346.

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