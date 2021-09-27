В автобусах Ростова за неделю поймали 83 нарушителя масочного режима

Среди водителей нарушителей не было. Фото: сайт правительства РО

В общественном транспорте Ростова за неделю поймали 83 нарушителя масочного режима. По каждому случаю составили административные протоколы. Теперь за отсутствие масок людям придется заплатить штрафы, сообщили в городской администрации.

При этом среди водителей, по данным властей, за прошедшие семь дней подобных случаев не было. Всего с проверкой комиссия обошла салоны 2 128 машин.

Мониторинг санитарных норм на линиях провели также и представители автотранспортных предприятий. Эти специалисты проверили 3 543 единицы подвижного состава и вынесли водителям 14 дисциплинарных взыскания.

27 сентября в Ростовской области подтвердили еще 485 новых случаев COVID-19. Лечение в стационарах по региону сейчас получают 3986 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 51 человек, на неинвазивной ИВЛ - 346.

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