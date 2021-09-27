Прокуратура начала проверку после отравления детей в аквапарке Таганрога

ЧП с пострадавшими произошло вчера, 26 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аквапарке Таганрога после отравления детей парами хлора начала проверку прокуратура. Об этом стало известно сегодня, 27 сентября.

- Проводится проверка в культурно-оздоровительном комплексе. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - говорится на сайте ведомства.

Само ЧП с пострадавшими произошло вчера, 26 сентября. Предварительно, дети надышались парами хлора и попали в больницу. Четверых ребят после обследования медики отпустили домой, еще двое госпитализированы.

Ранее специалисты Роспотребнадзора установили, что количество хлора в воздухе над водой бассейна превышало норму в 1,6 раза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге после отравления детей парами хлора завели уголовное дело

Криминалисты уже осмотрели место происшествия и отобрали пробы (подробности)