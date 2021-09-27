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Политика27 сентября 2021 14:39

Ростовскую область в Госдуме представят депутаты двух партий

Список победителей по округам опубликовала Центральная избирательная компания
Ангелина СКИБА
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Некоторые из депутатов могут отказаться от своих мест в Госдуме

Некоторые из депутатов могут отказаться от своих мест в Госдуме

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По итогам выборов от Ростовской области в Госудму восьмого созыва прошли 13 человек, в основном это представители партии «Единая Россия». Список тех, кто одержал победу, накануне опубликовала Центральная избирательная компания.

Так, представлять донской регион могут Василий Голубев, Вячеслав Никонов, Михаил Гуров и Светлана Пискунова («Единая Россия»), а также Николай Коломейцев и Евгений Бессонов (КПРФ). Они прошли по федеральному избирательному округу.

По одномандатным округам на Дону победу одержали Лариса Тутова, Екатерина Стенякина, Николай Гончаров, Виталий Кушнарёв, Антон Гетта, Виктор Дерябкин и Сергей Бурлаков.

Известно, что некоторые из названных депутатов имеют право отказаться от своих мест в Госдуме, в том числе такое решение может принять губернатор Василий Голубев. Если это произойдет, полномочия должны будут передать другим кандидатам с меньшим количеством голосов.

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