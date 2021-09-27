Больше миллиона приманок с вакциной от бешенства разложат в Ростовской области

Подобную работу ведут уже 2016 года/ Фото: сайт управления ветеринарии РО

В Ростовской области за сентябрь-октябрь 2021 года планируют разложить 1 млн 250 тысяч приманок с вакциной от бешенства. Полезные лакомства предназначены для диких животных, сообщил глава донского управления ветеринарии Александр Кругликов.

Съедобную вакцину сейчас оставляют около мест обитания лис, волков и шакалов в 16 муниципалитетах. Речь идет в том числе об Аксайском, Багаевском, Белокалитвинском, Веселовском, Каменском и Чертковском районах. Также в конце сентября поступит новая партия препаратов, их разложат в других территориях Ростовской области.

В управлении ветеринарии напоминают: еще один действенный способ профилактики бешенства - ежегодная вакцинация. На Дону с начала года привили уже 464 тысячи животных, это домашние питомцы и скот.

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