Мечты сбываются: отдых в Каппадокии показала Полина Диброва

Полина Диброва со своей семьей отдыхает в Турции. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграме"

Мама троих сыновей, жена шоумена Дмитрия Диброва, модель из Ростова Полина Диброва отдыхает со своей семьей в Турции. Женщина с удовольствием делится впечатлениями об отпуске со своими подписчиками в «Инстаграме».

Так, несколько дней она провела в Стамбуле. А затем семья поехала в Каппадокию. Эту область еще называют «сердцем» Турции. Для территории характерны горные пейзажи и живописные долины. Сейчас здесь проходит фестиваль воздушных шаров.

Полина Диброва призналась, что давно мечтала побывать на этой земле. И вот, наконец, семья начала собираться в дорогу.

- Боялись, что не полетим, потом боялись лететь, боялись, что будет холодно и ветрено. Боялись, что опоздаем, боялись плохой погоды,- рассказала она своим подписчикам в «Инстагарме».

Но вот, наконец, Дибровы добрались до места назначения. Они насладились не только прекрасным видом парящих в небе над горами воздушных шаров, но даже полетали на одном из них.

- Велик шанс проделать весь этот путь до Каппадокии и не увидеть главного, так как невозможно предугадать погоду и только вечером всем сообщают - состоится ли полет или нет, - говорит женщина.

Однако Дибровым повезло и она все же взлетели на воздушном шаре в небо, о чем чуть позже рассказали в сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Раб лампы": Дмитрий Дибров выпустил книгу об "останкинской" жизни

Желающие смогут узнать о закулисье телевизионной жизни (подробнее)