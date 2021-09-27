Депутат городской думы Ростова-на-Дону Лидия Новосельцева вручила медаль гендиректору НЭВЗа Андрею Власенко

Фото: РРО «Союз машиностроителей России»

Депутат городской думы Ростова-на-Дону Лидия Новосельцева, являясь также руководителем аппарата РРО «Союз машиностроителей России», приняла участие в торжественных мероприятиях по поводу Дня машиностроителя.

Праздник состоялся на территории Новочеркасского электровозостроительного завода.

Лидия Александровна вручила медаль "За доблестный труд" II степени генеральному директору НЭВЗа Андрею Власенко, который внес большой личный вклад в развитие предприятий машиностроительной отрасли. Также депутат городской думы передала 15-ти работникам завода награды от «Союза машиностроителей России».

Фото: РРО «Союз машиностроителей России»

В поздравлении заводчан приняли участие заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко, заместитель генерального директора АО «Трансмашхолдинг», в состав которого входит НЭВЗ, Артем Леденев, председатель Совета директоров казачьей столицы, бывший директор предприятия Сергей Подуст, генеральный директор ООО «ПК» НЭВЗ» Андрей Власенко, Вице-президент - исполнительный директор Союза работодателей Ростовской Нетесанов Виктор и другие почетные гости.