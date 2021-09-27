Алексей Логвиненко поздравил воспитателей с профессиональным праздником

Всего в Ростове сейчас работают почти 3 тысячи воспитателей. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Сегодня, 27 сентября, сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко поздравил работников и ветеранов дошкольного образования с Днем воспитателя. Свое обращение глава администрации разместил на странице в Instagram.

- Дорогие воспитатели, каждый из вас вкладывает много душевных сил и энергии в развитие личности маленьких людей. Ежедневно вы заботитесь об их благополучии, закладываете понятия доброты, честности и трудолюбия, раскрываете таланты и пробуждаете любознательность. Пусть ваша доброта продолжает дарить юным ростовчанам улыбки и хорошее настроение, - написал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер также поблагодарил специалистов «за бескорыстную любовь к детям, профессиональное мастерство и душевную щедрость». Всего в городе сейчас работают почти 3 тысячи воспитателей. В их чутких и заботливых руках находятся более 53 тысяч малышей.

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