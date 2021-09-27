Проект из Ростова завоевал грант Президентского фонда культурных инициатив

На развитие проекта выделили более 2,2 млн рублей. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Проект из Ростова победил в первом грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив и получил более 2,2 млн рублей финансовой поддержки. Об этом сегодня, 27 сентября, на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- «Театр на ладони - гастрольный тур в долголетие!» - творческая деятельность самодеятельных актеров «серебряного» возраста. Уверен, что проект будет способствовать не только сохранению лучших традиций искусства, но и популяризации духовно-нравственных ценностей, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Глава администрации также пожелал крепкого здоровья, удачи и успехов всему творческому коллективу.

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