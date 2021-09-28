Погода в Ростове-на-Дону на 28 сентября 2021: дождь и сильный ветер прогнозируют синоптики

Температура составит +14 - 16 градусов. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 28 сентября 2021 — публикуем прогноз синоптиков. По данным гидрометцентра, во вторник будет прохладно и ветрено.

Температура составит +14 — 16 градусов. Пройдет небольшой дождь, но серьезных осадков не ожидается. При этом ветер может достигать 12 — 14 метров в секунду.

По Ростовской области утром и днем прогнозируют небольшой и умеренный дожди. Ночью и утром отдельные районы накроет туман. Ветер может усилиться до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха может достигать +10 — 15 градусов, по югу — до +18.