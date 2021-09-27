Сити-менеджер Алексей Логвиненко будет участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации

Сити-менеджер Алексей Логвиненко примет участие в конкурсе на замещение должности главы администрации. Фото: администрация Ростова

Нынешний сити-менеджер Алексей Логвиненко принял решение участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации города, назначаемого по контракту. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на главу города Алексей Логвиненко.

- Подача произойдёт на наступившей неделе. Я находился в Сколково, где защищал программу дальнейшего развития донской столицы не на год-два, а на целых 10 лет. Такая программа крайне необходима Ростову вне зависимости, кто станет главой администрации, - сообщил Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер занимает свою должность с 23 октября 2019 года, контракт с ним истекает в октябре этого года.

Председателем специальной комиссии является заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин. Его заместителем по результатам конкурса станет начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления правительства региона Дмитрий Сивак.

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Однако это еще неофициальная информация.