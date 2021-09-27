Губернатора Ростовской области перестали хвалить и ругать в социальных сетях

Губернатора Ростовской области стали реже ругать и хвалить в соцсетях Фото: Правительство РО

Губернатора Ростовской области Василия Голубева пользователи стали реже ругать и хвалить в соцсетях. К таким выводам пришли специалисты консалтинговой компании «Центр политической конъюнктуры», проанализировав показатели за август.

Всего за август главу региона упомянули в соцсетях около 18,2 тысяч раз. По частоте упоминаний он поднялся на 16 строчку среди всех российских губернаторов. В прошлом месяце Василий Голубев занимал 22 строчку.

Но большинство упоминаний были нейтральными, без каких-либо оценок. Негативными вышли около 10% постов и комментариев. А положительными оказались 5,6% публикаций в соцсетях. Количество оценочных упоминаний в сравнении с прошлым месяцем уменьшилось почти на 3%.

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По негативным комментариям губернатор поднялся с 38 на 25 место.