Городские общественники заверили о прекращении высадки погибающих туй

В Ростове прекратят высаживать погибающие туи. Фото: администрация Ростова

В донской столице городским общественникам пообещали прекратить высаживать погибающие туи на аллее депутатов в парке "Дружба".

Общественные деятели Ростова с самого начала сентября стали добиваться того, чтобы в целях озеленения в парке перестали высаживать туи. По их словам, на покупку и высадку деревьев тратится большое количество бюджетных средств, а растения продолжают погибать.

- Пока у парка не не будет нормального хозяина и четкого многолетнего стратегического плана по благоустройству - все бесполезно! - написали общественники в своем обращении к властям.

Администрация Ворошиловского района сообщила на портале городского благоустройства, что посадки туй в парке «Дружба» на бульваре Комарова будет прекращена, а замена погибших кустарников в 2019 году была последней и ее проводили за счет внебюджетных средств.

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