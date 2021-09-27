Ростовчане пожаловались на поведение водителей общественного транспорта 112 раз за неделю

В Ростове горожане за неделю 112 раз пожаловались на поведение водителей общественного транспорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице на работу общественного транспорта и поведение водителей продолжают активно жаловаться местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По вопросам транспортного обслуживания с 18 по 24 сентября поступило 625 обращений. Стоит отметить, что это уже на 58 раз меньше, чем на прошлой неделе. Наибольшее число обращений - это вопросы о работе маршрутов общественного транспорта

Еще 125 жалоб связаны с неудовлетворительным обслуживанием маршрутов. Кроме того, на поведение водителей пожаловались 112 пассажиров. Все обращения были оперативно обработаны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За неделю в Ростове пассажиры пожаловались на поведение водителей автобусов 167 раз.

Также поступило 186 жалоб на неудовлетворительное обслуживание городских маршрутов.