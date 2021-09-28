В Ростове на поставку школьных интерактивных комплексов потратят более 27,5 миллиона рублей

В Ростовскую школу доставят интерактивные доски Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове запланировали покупку интерактивных комплексов для проведения занятий в школе №84. На эти нужды планируется потратить более 27,5 миллиона рублей. Об этом сообщили на федеральном портале Госзакупок.

Конкурс был объявлен самим учебным заведением. Желающие смогут подать заявку на участие до 5 октября. Далее последует проведение электронного аукциона. Выбранному подрядчику необходимо будет поставить в школу приборы, аппаратуру и демонстрационные учебные устройства.

Всю поставку необходимо будет осуществить в течение 20 рабочих дней с момент заключения контракта.

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