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Общество28 сентября 2021 7:00

В Ростове на поставку школьных интерактивных комплексов потратят более 27,5 миллиона рублей

Они будут использоваться для обучения в школе №84
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростовскую школу доставят интерактивные доски

В Ростовскую школу доставят интерактивные доски

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове запланировали покупку интерактивных комплексов для проведения занятий в школе №84. На эти нужды планируется потратить более 27,5 миллиона рублей. Об этом сообщили на федеральном портале Госзакупок.

Конкурс был объявлен самим учебным заведением. Желающие смогут подать заявку на участие до 5 октября. Далее последует проведение электронного аукциона. Выбранному подрядчику необходимо будет поставить в школу приборы, аппаратуру и демонстрационные учебные устройства.

Всю поставку необходимо будет осуществить в течение 20 рабочих дней с момент заключения контракта.

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