В Ростове на поставку школьных интерактивных комплексов потратят более 27,5 миллиона рублей

В Ростовскую школу доставят интерактивные доски
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове запланировали покупку интерактивных комплексов для проведения занятий в школе №84. На эти нужды планируется потратить более 27,5 миллиона рублей. Об этом сообщили на федеральном портале Госзакупок.
Конкурс был объявлен самим учебным заведением. Желающие смогут подать заявку на участие до 5 октября. Далее последует проведение электронного аукциона. Выбранному подрядчику необходимо будет поставить в школу приборы, аппаратуру и демонстрационные учебные устройства.
Всю поставку необходимо будет осуществить в течение 20 рабочих дней с момент заключения контракта.
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