Суд Таганрога приговорил местного жителя к 3,5 годам тюрьмы за угрозы в маршрутке

Таганрожец оказался за решеткой из-за угроз пассажирам и водителю маршрутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге местный житель получил 3,5 года тюрьмы за угрозы пассажирам маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В ходе следствия выяснилось, что 49-летний мужчина 12 мая ехал в маршрутке. Сначала он ругался матом, а затем стал угрожать ножом водителю и пассажирам. Хулиган требовал выполнить все его требования - пассажиры не должны покидать своих мест, а водитель должен был ехать к зданию УМВД на улице Александровской.

Когда маршрутка остановилась в указанном месте, мужчина, угрожая ножом несовершеннолетней, вывел ее из автобуса. Сразу после этого правонарушителя задержали сотрудники полиции. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Судом он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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