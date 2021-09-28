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Происшествия28 сентября 2021 10:08

В Ростовской области главу поселения осудят за махинации на 4,2 млн рублей

Также в числе подозреваемых оказался подчиненный руководителя
Ангелина СКИБА
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Разбирательства связаны с контрактом по благоустройству сквера

Разбирательства связаны с контрактом по благоустройству сквера

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области будут судить главу сельского поселения и его первого заместителя. Об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.

- Чиновники ответят перед законом по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Служебный подлог». Также подчиненный главы проходит по делу как подстрекатель к преступлению, - пояснили в ведомстве.

Предварительно известно, что разбирательства связаны с контрактом по благоустройству сквера. Индивидуальный предприниматель предоставил ложные сведения, а замглавы поселения убедил своего руководителя принять эти документы.

В итоге бизнесмен из бюджета получил свыше 15 млн рублей, в то время как работы на сумму в 4,2 млн рублей так и не были выполнены. Сейчас эти деньги прокуратура пытается вернуть через суд.

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