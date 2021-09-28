В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в октябре в Ростовской области

В октябре синоптики прогнозируют два периода похолодания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Ростовской области в октябре. Синоптики считают, что температурный режим превысит норму, однако возможны периоды похолодания.

Как рассказала «КП» заместитель руководителя ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко, теплая погода ожидается в первой декаде месяца. Температура может достигать +21 градуса, по югу — до +26. В ночное время столбик термометра может опуститься до +6 — 10 градусов. В середине первой декады возможны дожди.

Периоды похолодания в Ростовской области ожидаются с 12 по 20 и с 26 по 30 октября. В это время ночью температура может снизиться до +1 — 6 градусов. Кроме того, в отдельные ночи ударят заморозки до -2 — 4 градусов. Днем на термометре будет +3 — 10 градусов.

В остальное время, с 20 по 26 октября, ожидается +11 — 18 градусов днем и +4 — 10 градусов ночью.