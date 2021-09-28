В Ростовской области чиновников массово поощрят за успехи в регионе

О каких конкретно суммах идет речь, в документах не сказано Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области власти решили поощрить региональных и муниципальных чиновников за достижения в 2020 году. Соответствующий документ с подписью губернатора уже опубликовали на портале правовой информации.

В материалах сказано, что деньги выплатят за успешное выполнение задач, поставленных федерацией. Средства направят уже в этом году. По районам, среди представителей местного самоуправления, суммы должен распределить губернатор. Другую часть финансовых поощрений получат сотрудники в донского правительства.

В третью группу возможных получателей могут войти люди не состоящие на госслужбе, но оказавшие значительную помощь в достижении показателей. Работу таких специалистов должны признать полезной и эффективной.

Однако, о каких конкретно суммах идет речь, в документах не сказано. Также неизвестно, сколько всего получит регион на указанные цели. Известно только, что «расходы, направленные на поощрение за счет дотации, не могут быть использованы на другие цели». Если какие-то суммы останутся свободными, их вернут в областной бюджет.

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