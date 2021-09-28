«Абилимпикс» открывает двери в будущее: со следующей недели стартует отборочный этап в финал национального чемпионата

Участники конкурса «Абилимпикс». Фото: Екатерина Попова

Со следующей недели стартует отборочный этап в VII Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». Отбор будет проходить две недели, с 4 по 17 октября.

Напомним, «Абилимпикс» - международное движение, целью которого является развитие профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ОВЗ. Чемпионат также помогает участникам определиться с профессиональной ориентацией, получить мотивацию двигаться дальше, а также содействует трудоустройству.

В национальном чемпионате примут участие 2 500 человек в 75 компетенциях из 85 субъектов РФ.

Участники конкурса «Абилимпикс». Фото: Екатерина Попова

От Ростовской области поборются 27 ребят в 22-х компетенциях. Все они - победители VI регионального этапа чемпионата. Так, школьники будут представлены в девяти компетенциях. Причем двое из них - в компетенции «Торговля и брошюровка и переплетное дело» пройдут в финал без отбора.

Студенты же примут участие в 14 направлениях. А один из ребят будет участвовать в номинации «Электропривод и автоматика» сразу в Москве.

Участники конкурса «Абилимпикс». Фото: Екатерина Попова

В «Абилимпиксе» примут участие и специалисты. Они пройдут отбор в трех компетенциях.

Надо сказать, что отборочный этап чемпионата в донском регионе будет размещен на пяти площадках: на базе Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления будут сосредоточены 14 компетенций, в Донском промышленно-техническом колледже имени Б. Н. Слюсаря и в областном центре образования неслышащих - по одному направлению, в школе-интернате №41 - три компетенции и на базе «Дон-Текса» - четыре.

По результатам отборочного этапа самые лучшие из 27 участников от области поедут в столицу на финал национального чемпионата, который пройдет с 16 по 18 ноября.