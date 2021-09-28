В Ростове школу №44 планируют отремонтировать до конца 2022 года

Так будет выглядеть здание после ремонта. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове школу №44 на улице Днепровской планируют отремонтировать досрочно, до конца 2022 года. Подрядчика уже ищут, контракт должны заключить до 1 ноября, сообщил на своей странице в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Эту тему глава администрации поднял после обращения одного из местных жителей к губернатору Василию Голубеву. Судьба образовательного учреждения сейчас волнует многих, ведь эксплуатацию здания приостановили еще в сентябре 2019 года.

- Независимая строительная экспертиза показала, что постройка находится в аварийном состоянии. Учащихся перевели в школы № 18, 111 и 109. На учебу их возят на специальных автобусах за счет городского бюджета. Школу № 44 решили капитально отремонтировать. Уже получено положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий, - написал Алексей Логвиненко.

Капитальное обновление оценили в 312,7 млн рублей. Из этой суммы 202,2 млн рублей поступит из областной казны, а еще 110,4 млн рублей - из городского бюджета. Всего на работы отводится 16 месяцев, но поставленную задачу подрядчик должен выполнить раньше этого срока.

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