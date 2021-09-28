ДГТУ стал участником программы развития вузов «Приоритет 2030»

Фото: ДГТУ

Донской государственный технический университет прошел конкурсный отбор и стал участником правительственной программы «Приоритет 2030», направленной на развитие вуза. Благодаря этому ДГТУ получил базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей.

Всего в программу «Приоритет 2030» отобрали 106 университетов из 49 городов России. Более 60% вузов — региональные. Из всех участников программы только 28 находятся в Москве, 11 — в Санкт-Петербурге, остальные 47 распределены по городам страны. Все учебные учреждения тщательно оценивала комиссия Министерства науки и высшего образования.

– Эта программа беспрецедентная по многим показателям. Если раньше в программу развития заявлялись 30 вузов, то в «Приоритет 2030» подали заявки уже 200 высших учебных заведений. По каждому вузу принимались самые тщательные решения. Мы не оценивали текущие достижения или репутационные и научные заделы. Мы оценивали программу, ее реалистичность, ректора и команду и, конечно, соотносили с национальными целями развития нашей страны и региональной повесткой, — прокомментировал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Программа развития ДГТУ ориентирована на обеспечении научно-технологического лидерства в новом АПК, зеленой урбанистике и здоровьесбережении. Главные цели — прорывные исследования и подготовка высококлассных инженеров. Важной задачей остается цифровизация всех процессов в университете.

– К 2030 году ДГТУ переведет все свои базовые процессы на цифровые платформы, что сделает его полностью цифровым университетом, – поясняет ректор ДГТУ, профессор Бесарион Месхи. – Среди ключевых показателей программы – переход на индивидуальные образовательные траектории, создание новой модели подготовки инженеров, развитие молодежного технологического предпринимательства, реализация ИНТЦ «Долина Дона» и научно-технологических проектов в кооперации с НОЦ Юга России.

В качестве партнеров программы развития университета выступили региональное правительство и крупные агропромышленные предприятия.

Программа «Приоритет 2030» нацелена на формирование группы университетов-лидеров в создании нового научного знания. Разработанные вузами будут внедрять в российскую экономику и социальную сферу. Программа предполагает трансформацию привычной модели вузов таким образом, чтобы они развивались не только как образовательные, но и как исследовательские центры мирового уровня.

Сейчас 80 университетов программы «Приоритет 2030» подведомственны Минобрнауки России, 10 — Министерству здравоохранения, 5 — Министерству культуры м 4 — Министерству сельского хозяйства.