Ростовской депутат Лидия Новосельцева обсудила с экспертами вопросы обеспечения кадрами предприятий экономического сектора

Участники заседания — заместитель главы администрации Ростова-на- Дону по экономике Светлана Камбулова и председатель комиссии городской Думы по экономическому развитию Лидия Новосельцева. Фото: Оксана Круглова.

В донской столице, на площадке Ростовского колледжа технологий машиностроения, состоялось совместное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений, Совета по содействию занятости населения и комиссии по экономическому развитию, промышленности и энергетике городской Думы.

Модератором мероприятия стала заместитель главы администрации Ростова-на- Дону по экономике Светлана Камбулова. А депутат городской Думы Лидия Новосельцева, в свою очередь, выступила на встрече как председатель комиссии городской Думы по экономическому развитию.

Обзорная экскурсия участников заседания по Ростовскому колледжу технологий машиностроения. Фото: Оксана Круглова.

Отметим, трехсторонняя комиссия была создана для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных переговоров, подготовки проектов региональных соглашений, заключений, а также для организации контроля за их выполнением.

Как рассказала Лидия Новосельцева, во время заседания его участники рассмотрели вопросы обеспечения кадрами предприятий реального сектора экономики в рамках взаимодействия с учебными заведениями, профсоюзами и с учетом применения стандартов WorldSkills.

А по окончанию заседания директор колледжа Игорь Пряхин провел обзорную экскурсию по учебному заведению и рассказал о планах работы колледжа.