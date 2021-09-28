Главный санврач Дона: «Молодежь не спешит вакцинироваться от COVID-19»

Распространение COVID-19 в том числе усилилось из-за людей, которые отказываются проходить иммунизацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области сейчас необходимо уделить особое внимание вакцинации молодежи. Люди от 18 до 35 лет не спешат прививаться, и это ставит под угрозу не только их собственное здоровье, но и безопасность окружающих. Такое заявление сегодня, 28 сентября, сделал главный санврач Дона Евгений Ковалев.

- На сегодня препаратов много, но вместе с тем хуже всего обстоят дела у жителей области от 18 до 35 лет. Среди этих людей вакцинировано 26% от всех привитых и только 40% от возрастной категории. Это подростковый и молодой возраст, таких людей сложно убеждать. Однако на это необходимо направить все возможные усилия, - отметил Евгений Ковалев.

Глава Роспотребнадзора подчеркнул, что сейчас такая работа особенно важна из-за распространения COVID-19. Рост заболеваемости зафиксировали во всех территориях региона. Серьезно увеличилась заполняемость госпиталей.

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