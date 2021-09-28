Житель Ростовской области вышел на свободу после замены реального срока за контрабанду на условный из-за бедности

Осужденный дошел до Верховного суда и добился замены реального срока на условный Фото: Артем КИЛЬКИН

38-летний житель Ростовской области, отбывавший реальный срок за контрабанду, вышел на свободу после того как Верховный суд смягчил наказание и сменил его на условный срок. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил адвокат Сергей Башлаев.

Напомним, грузчик Виталий Дюкарев был осужден в январе 2020 года решением Донецкого городского суда на три года колонии общего режима за контрабанду на территорию РФ партии сигарет из Украины. Его поймали в мае 2019 года. - На своей моторной лодке он перевозил 42 ящика по 500 пачек сигарет разных марок и еще два ящика по 490 пачек. Экспертиза оценила перевозимый товар в 1 миллион 472 тысячи рублей, - рассказал «КП — Ростов-на-Дону» адвокат Сергей Башлаев.

Ранее «КП — Ростов-на-Дону» уже писала, что осужденный решил обжаловать приговор, и в сентябре 2021 года Верховный суд смягчил наказание: заменил реальные три года колонии на условный срок, мотивируя это тем, что совершенное преступление - небольшой тяжести, а у мужчины на иждивении двое маленьких детей и у его семьи - тяжелое материальное положение и он – единственный кормилец.

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