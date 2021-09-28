За три года в донские водоемы выпустили 62 млн молоди рыб. Фото: сайт правительства РО

Ростовская область - лидер на юге России по товарному рыбоводству. Только в 2020 году объем производства в этой сфере составил 24,4 тысячи тонн. Такое заявление сделал первый замгубернатора Виктор Гончаров, сообщает сайт донского правительства.

- Одно из основных направлений - аквакультура. Ежегодная финансовая поддержка стимулирует рост объемов. Так, с 2018 года из областного бюджета выделено почти 350 млн рублей, из них на аквакультуру - почти 210 млн рублей. Результат - лидирующие позиций в ЮФО. Объем производства товарной рыбы в 2020 году составил 24,4 тысячи тонн, это первый показатель на юге страны, - отметил Виктор Гончаров.

Особое значение в регионе также приобрело искусственное воспроизводство. Так, за последние три года в водоемы выпустили около 62 млн различной молоди рыб. При этом объем существенно увеличивали «за счет повышенной навески». То есть для естественной среды обитания выращивали не 25-граммовых мальков, а особей весом уже в 250 граммов. Именно поэтому в прошлом году при выпуске в 18,7 млн штук общий вес рыбы составил 468 тонн.

- С 2018 года фактические показатели выпусков рыбы в тоннах с учетом большей навески увеличились почти в два раза, при этом процент выживаемости молоди рыб возрастает, - подчеркнул глава донского Минсельхозпрода Константин Рачаловский.

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