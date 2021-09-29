В Таганроге ночной гонщик врезался жилую двухэтажку и сбежал от полиции

Лихач на «ВАЗ-21074» не справился с управлением. Фото: группа в VK Таганрогское ДПС

Таганроге ночной гонщик врезался в двухэтажный дом, а потом бросил свое авто и сбежал с места происшествия. Однако уйти от закона мужчине все равно не удалось, его быстро вычислили правоохранители. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, лихач на «ВАЗ-21074» не справился с управлением, и машину увело прямиком в фасад ближайшего здания. Вся эта драма произошла 29 сентября около 1.40 на улице Транспортной.

- Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - добавили в УГИБДД.

Еще одно ночное столкновение уже в Ростове ранее устроил пьяный водитель иномарки. В этом случае виновник дорожного ЧП получил травмы.

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