В Ростовской области к утру 29 сентября выявили еще 489 случаев коронавируса

Лечение в стационарах получают 4162 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области выявили еще 489 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3286. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 53 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 181. На втором месте находится Новочеркасск, там 10 заболевших, в Аксайском районе, Батайске и Мясниковском районе - по 9.

По 8 случаев в Азовском, Багаевском, Волгодонском районах, Азове, Волгодонске, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, Красносулинском, Сальском и Семикаракорском районах, по 7 - в Егорлыкском, Неклиновском и Цимлянском районах.

По 2 положительных теста подтвердили в Куйбышевском, Ремонтненском и Родионово-Несветайском районах, 1 - в Белокалитвинском районе.

Среди новых заболевших 33,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% - от 46 до 65 лет, 12,1% - от 66 до 79 лет, 3,3% - старше 80 лет, 19,4% - дети.

Лечение в стационарах получают 4162 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 51 человек, на неинвазивной ИВЛ - 352.

Зарегистрировали еще 27 умерших с COVID-19. Это 15 женщин 60, 62, 66, 68, 72, 73, 75, 77, 78, 81, 82, 83 и 84 года и 12 мужчин 52, 57, 58, 61, 62, 68, 81, 83, 84, 85 и 86 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6777 человек. Выздоровели за этот период 119552 человек, за сутки - 332 человека.

В лабораториях за сутки провели 12581 тест. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 309,27.

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