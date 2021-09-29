27 пациентов с COVID-19 умерли за сутки в Ростовской области

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6777 жителей Дона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки скончались еще 27 пациентов с коронавирусом. Информацию об этом сегодня, 29 сентября, опубликовали на сайте правительства региона.

По данным властей, из жизни ушли 15 женщин в возрасте от 60 лет до 84 года, а также 12 мужчин от 52 до 86 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6777 человек. Лечение в стационарах сейчас получают 4162 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 51 человек, на неинвазивной ИВЛ - 352. Кроме того, к утру 29 сентября подтвердили еще 489 случаев заболевания коронавируса.

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