В Волгодонске четверо атлетов передвинули корпус атомного реактора

Никто в мире еще не буксировал атомный реактор. Фото: пресс-служба завода «Атоммаш»

В Волгодонске четверо силачей-пауэрлифтеров установили новый мировой рекорд. Атлеты общими усилиями на 3,5 метра передвинули корпус атомного реактора. Речь идет о весе в 452 тонны, считали вместе с самоходной тележкой, на которой находился груз.

Проверку на прочность донские богатыри устроили на заводе «Атоммаш». С неподъемной конструкцией справились Юрий Кузьмин, Егор Сорокалетов, Евгений Осипов и Алексей Ислентьев.

- Еще никто в мире не буксировал атомный реактор. Мы хотим не только поставить мировой рекорд. Наша цель - привлечь внимание к тому, что наша страна - мировой лидер в атомной энергетике, нам есть чем гордиться. Одновременно стремимся мотивировать мальчишек и девчонок заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, - пояснил организатор рекорда Михаил Иванов.

Ранее трое других атлетов организации «Сильнейшая нация мира» смогли на 9 метров отбуксировать 1096-тонный ж/д состав, а одна из девушек на 55 см сдвинула погрузчик контейнеров весом более 82 тонн.

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