70-летнюю Татьяну Волик уже десять дней не могут найти в Ростове

В Ростове ищут пропавшую десять дней назад женщину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростове уже десять дней разыскивают пропавшую женщину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".

70-летняя Татьяна Ивановна Волик ушла из дома еще 19 сентября и скрылась в неизвестном направлении. До настоящего времени установить ее местонахождение не удалось. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

Родные сообщили, что рост пропавшей около 155 сантиметров, она плотного телосложения и имеет карие глаза и темные с проседью короткие волосы. На момент исчезновения на ней было белое платье и красно-желто-голубые туфли на белой подошве.

- Помогите найти человека! Она может находиться в вашем районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что Татьяна Волик пропадает уже не в первый раз. Она бесследно исчезала и летом 2017 года. Тогда родным также не удалось самостоятельно отыскать ее и они прибегли к помощи полиции. Правоохранители установили ее местонахождение и смогли вернуть ее домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону ищут 66-летнюю Татьяну Волик.

Полицейские просят о помощи.