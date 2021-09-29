Можно ли построить карьеру на Юге России в аграрной сфере

Местные компании ценят корпоративный патриотизм. Фото: пресс-служба АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева

«Комсомольская правда» обсудила особенности рынка труда в аграрной отрасли Юга России вместе с компетентными спикерами на он-лайн встрече «Деловая пятница». Гости рассказали, как построить карьеру в сельском хозяйстве. Выяснили, что корпоративный патриотизм высоко ценят местные компании.

- У нас очень много примеров роста внутри организации. И на данный момент это — один из приоритетов. Потому что внутренние специалисты уже знают специфику организации и имеют наработанную сеть контактов, что позволяет им быть более успешным на более высоких ролях, - сказала заместитель генерального директора АО «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева Марина Ирхина.

Следует отметить, что рост по карьерной лестнице всерьез увеличивает зарплату. Согласно данным «HeadHunter», обычный агроном в Краснодарском крае зарабатывает не больше 50 тысяч рублей, а главный агроном получает около 100 тысяч рублей.

Об итогах «Деловой пятницы» вы можете узнать на радио «Комсомольская правда» уже завтра - 30 сентября в 13 часов.