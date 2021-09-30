Температура составит +13 - 15 градусов. Фото: Василий Вахрин

Погода в Ростове-на-Дону на 30 сентября 2021 — публикуем прогноз донского гидрометцентра. Рассказываем, каким будет четверг.

Температура составит +13 — 15 градусов. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Серьезных осадков не ожидается.

По Ростовской области установится также прохладная погода без осадков. На термометре будет +10 — 15 градусов. Ветер может усиливаться до 12 — 14 метров в секунду.