"Вот, где Кэмерон черпал свое вдохновение": ростовчане обнаружили прототип аватара

Ростовчане обнаружили местного аватара. Фото: "Это Ростов"

Ростовчане обнаружили в городском парке прототип аватара из фильма, снятого знаменитым режиссером Джеймсом Кэмероном. О своей неожиданной находке один из них рассказал в городском паблике в соцсети.

Местные жители опубликовали снимок, на котором красовалась статуя римского бога морей и потоков Нептуна, установленный в парке имени Максима Горького. С раскрасом установщики, конечно, "поколдовали". Они покрасили деревянную статую в ярко-синий цвет с золотыми вставками.

Обычно на всех картинках Нептуна изображали в человеческом обличье, но с русалочьим хвостом. А в нынешнем случае горожане нашли сходство с героями кэмероновского фильма "Аватар", которые имели точно такую же синюю окраску.

- Ростовский аватар. Так вот где Кэмерон черпал вдохновение, - написал автор снимка.

Подписчики сообщества тоже не смогли удержаться от комментариев.

"Такого ночью увидишь - и черпалка отпадёт", "Это Аквамен", "Без воды, да еще и застрял в текстурах", - написали ростовчане.

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