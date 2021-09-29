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Происшествия29 сентября 2021 19:30

В Шахтах автомобиль без водителя въехал в витрину торгового центра

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Шахтах автомобиль протаранил витрину торгового центра

В Шахтах автомобиль протаранил витрину торгового центра

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области автомобиль въехал в витрину торгового центра. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 29 сентября, около половины четвертого дня в переулке Чернокозова в городе Шахты. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Nissan Tiida припарковал свою машину около дома №87, в котором находился торговый центр. Но внезапно авто начало неконтролируемое движение, из-за чего въехало прямо в витрину торгового центра. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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Сейчас по факту аварии проводится проверка.