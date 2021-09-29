В Ростовской области уже почти три недели не могут найти пропавшую дончанку

В Ростовской области ищут пропавшую женщину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области почти три недели идут поиски пропавшей женщины. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".

41-летняя Юлия Геннадьевна Хрулева ушла из дома в городе Батайске еще 11 сентября. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. Женщина все это время не выходит на связь с родственниками. Отчаявшиеся родные обратились за помощью к волонтерам.

По словам близких, рост пропавшей около 155 сантиметров, она среднего телосложения и имеет темно-каштановые волосы ниже плеч. На момент исчезновения она была одета в черный кардиган, черную кофту, фиолетовые джинсы и босоножки. С собой женщина захватила документы на свое имя.

- Помогите найти человека! Она может находиться в вашем городе или районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112, - говорится в тексте сообщения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

70-летнюю Татьяну Волик уже десять дней не могут найти в Ростове.

Женщина пропадает уже не первый раз.