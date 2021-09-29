Василий Голубев отказался от мандата в Госдуме Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение отказаться от мандата депутата Государственной Думы Российской Федерации. Об этом сообщили на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Необходимый документ глава донского региона уже передал в ЦИК. Также от мандата в Госдуме отказалась и главный врач областной детской клинической больницы Светлана Пискунова.

Освободившиеся позиции предстоит занять кандидатам из федерального списка.

Что стало причиной такого решения глав неизвестно.

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