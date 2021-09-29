Ростовчанка выпала из окна четвертого этажа в центре города

Девушка выпала из окна в центре Ростова. Фото: "Ростов Главный"

В центре донской столицы из окна выпала женщина.

Инцидент произошел в среду, 29 сентября, вечером на проспекте Буденновском. Как сообщили очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети. Местная жительница стояла в желтой куртке на подоконнике с наружной стороны здания лицом к окну и спиной к улице. В какой-то момент она сорвалась и рухнула на асфальт.

К месту происшествия незамедлительно прибыли спасатели и полицейские. В настоящее время устанавливается личность женщины и причины ее падения.

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