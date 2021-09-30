Отключение света в Ростове-на-Дону 30 сентября 2021 года: без электричества предстоит остаться сотням горожан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 30 сентября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 30 сентября, с 9 до 13 часов обесточат просп. 40 Лет Победы 85, 85/1, 85/2.

С 9 до 16 часов света не будет на ул. Листопадова 123-161, 98-174; ул. 1-я линия 77-89, 64-72; ул. 3-я линия 72, 74; ул. Нижненольная 60-62, ул. Береговая 72, 99/91; 11-я улица 33-43, 66-74; пер. Доломановский 93-109, 94-104, 110/55; ул. Текучёва 162-182, 91-109; ул. Н. Ополчения 139-151, 188-202; ул. Нефёдова 44, 58/115; пер. Гвардейский 59-61, 72/91.

С 9 до 17 часов отключения электричества ожидаются на ул. Былинная 8Б; ул. 2-я Краснодарская 68, 68/1, 68/2, 121, 127, 127А; ул. Летописная 27-31, 28, 32Б; ул. Щербакова 1-67, 2-50; ул. Курчатова 1-5; ул. Пулемётная 1-19, 2-16; пер. Запрудный 1-19, 2-16; ул. Молодёжная 1-11, 2-12; ул. 12 декабря 1-21, 2-26; ул. Фабричная 1-7, 2-36; ул. Алеутская 1-53, 30-68; пер. Аджарский 1-11, 2-10; ул. Соревнования 1-23, 2-24; ул. Мурманская 43-87, 54-94; ул. Глинки 51-93, 52-94; ул. Калужская 53-99, 50-78; ул. Арефьева 54-68; ул. Тихого Дона 40-50, 47-61; ул. Днепропетровская 7-35; просп. 20 лет Октября 71-75; ул. Днепростроевская 120-134, 101-117; ул. Кочубея 52-74; ул. Международная 60-72, 57-67; ул. Черкесская 51-75, 46-78; просп. Нагибина 33, 35Б, 37, 37А, 37Б, 41, 41А, 41Б, 41В, 43/4; ул. Симферопольская 62, 65/3.

С 12 до 17 часов без света придется посидеть жителям пер. Кривошлыковский 1-9; просп. Шолохова 130-140; пер. Упорный 1-13, 2-16; пер. Железноводский 1-13, 2-16; ул. Коммунаров 1-23, 2-22.

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