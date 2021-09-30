В Гидрометцентре рассказали, когда в Ростовскую область придет бабье лето

С 20 по 26 октября днем ожидается +11-18 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бабье лето в Ростовскую область может прийти уже в первой декаде октября. Об этом сообщила заместитель руководителя Гидрометцентра Виктория Антоненко.

- Теплая погода ожидается в первой декаде месяца. Температура может достигать +21 градуса, по югу - до +26. По ночам столбики термометров установятся в районе +6-10 градусов. В середине декады ожидаются дожди, - рассказала Виктория Антоненко.

При этом, по словам эксперта, в октябре возможны и периоды похолодания. С 12 по 20 и с 26 по 30 октября ночью будет до +1-6 градусов, прогнозируют и заморозки до -2. Днем должно быть от +3 до +10 градусов. С 20 по 26 октября днем ожидается +11-18 градусов, ночью - +4-10 градусов.

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