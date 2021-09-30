Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2021 11:08

В Ростове на Штахановского до 9 октября ограничили проезд транспорта

Перегородят дорогу также на проспекте Театральном
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Движение машин ограничат из-за ремонтных работ

Движение машин ограничат из-за ремонтных работ

Фото: Евгения ГУСЕВА

В октябре на двух улицах Ростова будет ограничено движение машин. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Знаки и ограждения уже выставили на Штахановского, между домами № 17 и 11. Проезд на этом участке усложнился из-за ремонта тротуара. Работы планируют вести до 9 октября.

Также с 5 до 25 октября ограничения будут действовать на проспекте Театральном от Красноармейской до площади Энергетиков. Причина - работы на газопроводе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парковку на 8 улицах Ростова запретят со 2 октября

Водителей просят помнить об этих изменениях и не нарушать правила (подробности)