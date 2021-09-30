В Ростове на Штахановского до 9 октября ограничили проезд транспорта

Движение машин ограничат из-за ремонтных работ Фото: Евгения ГУСЕВА

В октябре на двух улицах Ростова будет ограничено движение машин. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Знаки и ограждения уже выставили на Штахановского, между домами № 17 и 11. Проезд на этом участке усложнился из-за ремонта тротуара. Работы планируют вести до 9 октября.

Также с 5 до 25 октября ограничения будут действовать на проспекте Театральном от Красноармейской до площади Энергетиков. Причина - работы на газопроводе.

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Водителей просят помнить об этих изменениях и не нарушать правила (подробности)