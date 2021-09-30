В одной из школ Ростовской области обрушился потолок

Предварительно, ЧП произошло прямо во время урока. Фото: соцсети

В одной из школ Азова обрушился потолок. Об этом стало известно сегодня, 30 сентября. Фото с места происшествия уже появились в социальных сетях.

Очевидцы сообщают, что не выдержала отделка на втором этаже здания, в одном из начальных классов. Предварительно, ЧП произошло прямо во время урока. О пострадавших среди детей не сообщают. В управлении образования города «КП - Ростов-на-Дону» ситуацию пока не прокомментировали, там сейчас уточняют детали произошедшего.

Однако уже вполне определенно в комментариях высказались пользователи сети. Некоторых заинтересовало, когда в образовательном учреждении проводился ремонт и сколько денег на него потратили.

- На ремонты сдаёшь, на парты, на столы сдаешь. На всё родители сдают. Неужели не выделяются деньги школам, чтобы сделать и довести всё до ума?, - задалась вопросом одна из женщин.

- Да потому что нужно не ремонтировать, а новые строить. А они все замазали и как новенькая, - написала еще одна участница виртуальной беседы.

- Учебники пеналы лежат на партах, значит были дети. Кошмар, - эмоционально отреагировала еще одна девушка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура начала расследование после обрушения потолка в здании ЮФУ

ЧП произошло в одном из корпусов университета в центре Ростова-на-Дону (подробности)